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22 июня Государственная полиция задержала подозреваемого в краже ценных экспонатов с дачи-музея Райниса.

Молодой человек 1983 года рождения остановился в одном из отелей Риги. Там были оставлены и украденные вещи поэта: чернильница, перо и печатная машинка.

Мужчина находится под арестом.

Следует отметить, что задержанный ранее был осужден за воровство. В связи со случившимся начат криминальный процесс по 175 статье, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.

Напомним, что 21 июня, с дачи-музея Райниса и Аспазии в Юрмале были похищены вещи, который в музее оценили в 14 000 евро.

Фото: visitjurmala.lv