Задержан подозреваемый в краже из музея Райниса
Происшествия | 26 июня 2017 года, 12:04
22 июня Государственная полиция задержала подозреваемого в краже ценных экспонатов с дачи-музея Райниса.
Молодой человек 1983 года рождения остановился в одном из отелей Риги. Там были оставлены и украденные вещи поэта: чернильница, перо и печатная машинка.
Мужчина находится под арестом.
Следует отметить, что задержанный ранее был осужден за воровство. В связи со случившимся начат криминальный процесс по 175 статье, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.
Напомним, что 21 июня, с дачи-музея Райниса и Аспазии в Юрмале были похищены вещи, который в музее оценили в 14 000 евро.
Фото: visitjurmala.lv