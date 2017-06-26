Происшествия |

Установленная сеть над прудом на острове Доле ломает крылья птицам и перерезает им шеи. Это происходит из-за того, что исследователи рыб разместили ограду над водоемом с целью уберечь маленьких карпов от хищных птиц. Об этом сообщает портал Kasjauns.lv.

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация между двумя фронтами - защитниками рыб, и защитниками птиц, отмечает издание.

После того, как вопросом заинтересовались журналисты, специалисты по защите природы решили прикрепить на сети отпугивающие птиц предметы.

Орнитолог Руслан Матрозис на своей странице Facebook поделился впечатлениями после увиденного на пруду острова Доле.

"Мы обследовали все рыбные пруды на острове. Все восемь водоемов наполнены водой, а над двумя из них натянута сеть, защищающая рыбу от птиц. Длина ячеек сети двадцать сантиметров, поэтому птицам со своей высоты веревки не видно", - пишет Матрозис.

По его словам из-за сетей погибли по меньшей мере пять птиц - чайка, чибис и три утки.

"Одна дикая утка еще была жива. Она висела в воздухе с перебитым крылом", - вспоминает орнитолог.

Представитель Управления по охране природы Элина Берзиня пояснила, что управлению не было ничего известно об этой ситуации. Она также отметила, что по этому вопросу нет однозначного решения.

Фото: jauns.lv