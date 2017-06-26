Полицейским удалось предотвратить самоубийство молодого человека (1)
Происшествия | 26 июня 2017 года, 18:19
В вечер Лиго полицейским удалось предотвратить самоубийство молодого мужчины, пишет NRA.
23 июня в 21:51 в Апской волости, Трапенского края, 24-летний мужчина с целью совершения суицида залез на вышку мобильного оператора LMT и хотел с нее спрыгнуть.
На место были вызваны "скорая" помощь, Государственная пожарно-спасательная служба, а также Госполиция. В ходе долгих переговоров и успешного сотрудничества оперативных служб, мужчина был снят с башни. Молодой человек был передан на попечение медиков. Стоит также добавить, что парень неоднократно попадал в поле зрения полиции.
Источник: nra.lv
Бедняжка... нечего страшного, в следующий раз повезёт. ... некто не помешает, ночью прыгай. ..
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