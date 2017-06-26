Происшествия |

На приведение в порядок пострадавшего от пожара места свалки отходов в Юрмале государство могло бы выделить до 700 тысяч евро. Об этом сегодня сообщил журналистам министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс после обсуждения этого вопроса на совещании партий правящей коалиции.

Предполагается, что 27 июня правительство поддержит проект соответствующего постановления. После этого будет начата процедура переговоров с предприятиями - потенциальными исполнителями этих работ. Затем планируется взыскать потраченные средства с ответственных владельцев, пояснил министр.

Между тем, некоторые пользователи соцсетей высказывают возмущение тем, что приведение сгоревшей территории в порядок должно оплачивать государство.

"Где еще есть какая-нибудь куча дерьма, которую можно сжечь и потом за счет наших налогов привести все в порядок?", - пишет публицист Элита Вейдемане.

kur vēl ir kāda sūdu kaudze, kuru varētu nodedzināt un pēc tam par mūsu nodokļu naudu sakārtot? #700000eiropapakaļu. — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 26 июня 2017 г.

"Прекрасно! Какую еще частную свалку мы можем привести в порядок за государственный счет?", - добавляет пользователь Ivans Milovs.

Lieliski! Kuru privāto miskasti vēl varam sakārtot par valsts līdzekļiem? https://t.co/afVjmgafkg — Ivans Milovs (@IMilovs) 26 июня 2017 г.

Напомним, 18 июня пожарные получили вызов от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Впоследствии выяснилось, что возгорание произошло на свалке в Юрмале, где хранилось около 23 тысяч тонн отходов. Локализовать пожар удалось только спустя 12 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара.

Как заявили в Государственной службе окружающей среды, предприятие Prima M, которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. Между тем, само предприятие отвергает эти обвинения.