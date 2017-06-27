Происшествия |

Возле Балтэзерса столкнулись пять автомобилей, в результате ДТП тяжело пострадали два человека и было полностью блокировано движение на Таллинском шоссе. Однако сейчас движение восстанавливается, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

На месте происшествия работают регулировщики. Но, несмотря на это, проезд все еще затруднен.

По предварительной информации, в аварии пострадали четыре человека. Две из попавших в ДТП автомашин - грузовые.

Самые серьезные травмы получили водители такси марки Renault и грузовика DAF.