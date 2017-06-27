Происшествия |

Полиция не будет заводить уголовное дело по факту стрельбы по окнам в рижском микрорайоне Иманта, поскольку женщина, которая сообщила об инциденте отказалась быть пострадавшей стороной и писать заявление, сообщила радио Baltkom представитель полиции Саманта Чапковска. Были опрошены соседи и возможные свидетели, предприняты превентивные меры по поиску стрелявших, но криминальный процесс без заявления потерпевшей полиция начать не может, заявила она. По словам Чапковской, пострадавшая никак не прокомментировала отказ писать заявление.

Напомним, как писал Mixnews, пользовательница Facebook Яна Осина на своей странице опубликовала информацию о том, что по окнам ее квартиры неизвестные произвели несколько выстрелов.

Позднее женщина в комментариях к посту выставила фотографию, сделанную при дневном свете, на которой видно, что между стеклами остались не пули, а наконечники от отвертки. Также в комментариях она утверждает, что полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела и высказывает намерение обратиться в прокуратуру.

Фото/Facebook/Яна Осина