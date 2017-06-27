Происшествия |

Из приюта для животных Ulubele сбежал пес по кличке Сэмис. Об этом приют сообщает на своей странице в Facebook.

Пес сбежал с поводка в субботу, 24 июня, около 22 часов, на улице Аудума, 15, на Югле. Он очень боязливый и пугливый, отмечают в приюте.

Псу около семи лет, среднего размера, шерсть - черно-коричневая. На шее нет поводка, но зарегистрирован микрочип.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пса, просят обращаться по номерам 27803333, 29216113, 20203333 или разместить фотографию/видео, а также информацию о местонахождении животного на странице Ulubele в Facebook.