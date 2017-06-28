Происшествия |

25 июня Рижская муниципальная полиция, патрулируя территорию озера Бабелиш, заметила припаркованный на зеленой зоне автомобиль BMW.

Сотрудники полиции увидели за рулем юношу, который, заметив их приближение, быстро пересел на заднее сидение. При проверке документов выяснилось, что молодому человеку всего 15 лет. При этом он категорически отрицал, что управлял транспортным средством.

Стражам порядка удалось дозвониться до мамы подростка, которая была сердита и пояснила, что сын регулярно игнорирует ее запреты и садится за руль автомобиля друга. Женщина категорически отказалась приезжать за молодым человеком.