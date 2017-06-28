15-летний подросток пойман за рулем BMW (3)

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Происшествия | 28 июня 2017 года, 08:05

25 июня Рижская муниципальная полиция, патрулируя территорию озера Бабелиш, заметила припаркованный на зеленой зоне автомобиль BMW.

Сотрудники полиции увидели за рулем юношу, который, заметив их приближение, быстро пересел на заднее сидение. При проверке документов выяснилось, что молодому человеку всего 15 лет. При этом он категорически отрицал, что управлял транспортным средством.

Стражам порядка удалось дозвониться до мамы подростка, которая была сердита и пояснила, что сын регулярно игнорирует ее запреты и садится за руль автомобиля друга. Женщина категорически отказалась приезжать за молодым человеком.

Комментарии 3
Никита Гаврилюк20 минут назад
На бмв можно и без прав
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Дмитрий27 минут назад
А в Лудзе поймали 14-летнего с пистолетом....,хААрошие мальчики
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Leonardo Gromov35 минут назад
Пояснила что не воспитала
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