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От очередной кибератаки европейского масштаба в Латвии пострадали сети магазинов средней величины, сообщил сегодня в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" заместитель руководителя учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Варис Тейванс.

Количество жертв хакерской атаки в Латвии невелико, и не должно вызывать беспокойства, сказал он. Пострадали отдельные предприятия - сети магазинов средней величины. Сведений о пострадавших частных лицах пока нет. Правда, число жертв еще может увеличиться, допускает Тейванс.

По его словам, больше всего от кибератаки пострадал Украина, но эта информация еще не полная.

Вчера распространяющийся по Европе новый вирус "Petya", который кодирует данные, добрался до Литвы - поступили сообщения о нескольких случаях этого вируса.

"Это разновидность вируса WannaCry. Мы в Литве получили несколько сообщений и проводим их расследования", - сообщил во вторник вечером представитель Службы регулирования связи Ритис Райнис.

Как сообщили зарубежные СМИ, что с вирусом, блокирующим файлы и требующим выкупа, уже столкнулись органы государственной власти Украины, российская нефтяная компания "Роснефть", датская транспортная компания Maersk.