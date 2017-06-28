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Cегодня ночью в Плявниеках прохожие обнаружили бродившую по улице пожилую женщину, которая не ориентировалась в пространстве, смогла сказать только, что ее зовут Ида, но не смогла сказать ни адрес, где проживает, ни другие сведения о себе и своих близких.

Об этом на своей странице Facebook рассказала принимавшая участие в установлении личности потерявшейся женщины Светлана Зимина-Гинтер, сотрудничающая с волонтерской организацией по поиску людей Bezvests.lv.

По ее данным, добровольцы и просто люди неравнодушные все утро активно делились информацией о потерявшейся в Плявниеках старушке в разных группах Facebook.

Не сразу, но через какое-то время удалось связаться с Алисой Fox - автором стартового сообщения о найденной сегодня ночью бабушке.

Алиса сообщила, что ей бабушку передали двое каких-то парней, которые ее заметили на улице и тоже пытались помочь найти дорогу. Дальше в судьбе потерявшейся женщины уже принимали участие сама Алиса и ее знакомый , с которым они минут 15-20 пытались помочь бабушке сориентироваться и найти ее дом.

"Женщина была в домашних тапочках и домашней одежде, похоже было, что только вышла из дома и заблудилась. Но о себе ничего не могла сказать, кроме того, что зовут ее Ида. Ни фамилии, ни адреса не помнит. Какое-от время мы безуспешно пытались ей помочь найти дом, но затем ничего не оставалось, как вызвать полицию. Набрали номер 112 и нас соединили с каким-то участком. Дежурные полицейские приехали к Максиме на улице Сахарова 21, это было примерно в четвертом часу утра сегодня, 28 июня, и забрали бабушку. Как дальше складывалась ее судьба, мы не знаем", - рассказала Алиса.

В розыске женщины приняла активно участие и представитель социальной службы Еврейской общины на Сколас, 6, которая проверила по своей картотеке клиентов по имени Ида. Оказалось, что в базе данных службы числятся две таких женщины, но сверив внешность по фотографии, сотрудники общества сообщили, что сходство не подтвердилось. Найденная в Плявниеках не является клиенткой соцслужбы Еврейской общины.

По информации пансионата социальной опеки "Межциемс", Ида не является и клиентом их заведения.

"Никто из наших клиентов не пропадал и никого не доставляли. Все наши на месте и никого лишнего! В случае, если кто-то из наших клиентов внезапно пропадает, мы действуем по отработанной схеме, оперативно информируем ответственные службы и проблема быстро решается. Но этой ночью ничего подобного не было", - сообщила специалист по персоналу "Межциемс" Лигита Задвинска.

По словам Светланы, далее обзвонили полицейские участки города, чтобы выяснить, установлена ли личность потерявшей память и найдены ли ее родные.

"Поначалу сложно было установить, какой именно отдел прибыл на вызов и забрал потерявшую память женщину с улицы Сахарова, 21. Ни в одном из участков о таком вызове не слышали. Но Алиса уверяла, что передала человека с рук на руки именно полицейским в Плявниеках, дождавшись экипажа. Поэтому мы продолжали искать. Следы найденной Иды странным образом затерялись - ни в одном из ближайших участков Госполиции (Кенгарагс, Тейка), а также в Латгальском и Видземском отделении полиции самоуправления не был зафиксирован вызов между 3 и 4 часами утра на Сахарова. Двух других женщин доставляли в приют "Красный крест" накануне, но личности их были установлены. Нашли ли родные именно эту пропавшую женщину, и где она находится, достоверно пока неизвестно", - пишет Светлана.

Позднее позвонили начальнику дежурной смены Госполиции. "К его чести, он отнесся к просьбе очень внимательно, принял активное участие в судьбе пропавшей, выяснил ее дальнейшую судьбу и перезвонил нам в ответ на мой запрос. Он сообщил, что искомая женщина действительно была сегодня ночью 28 июня найдена на улице прохожими и передана полицейским с улицы Сахарова 21. Затем "доставлена туда, где она должна находиться. Куда именно, говорить мы не имеем права. В некий приют. И родные, если объявятся, могут обращаться со всеми вопросами к стражам порядка по номеру 110, их сориентируют, где находится женщина.", - сказано в сообщении.

Ни в одном женском приюте - ни на Бардзиню, ни в "Красном кресте" на Гайзиня, 7, куда доставляют бездомных и неопознанных женщин, Иды нет и в психоневрологическом отделении на улице Твайка, куда доставляют людей с провалами памяти. Человек будто растворился в воздухе.

С на связь c Bezvests.lv вышла рижанка Аля, которая на снимке в социальной сети узнала пропавшую Иду и рассказала, что 2-3 года назад дважды помогала ей находить своих родных. Один раз это было зимой, другой осенью.

"В первый раз я провела с ней полтора часа, поэтому убеждена, что на снимке именно она. Это было зимой, но она, как и сейчас, вышла на улицу в тапочках и легкой одежде. Но тогда было проще - у нее в сумочке зазвонил телефон, она передала трубку мне, говорил мужчина, очень волновался за женщину и попросил меня вызвать такси и отвезти ее к 1 городской больнице. Второй раз была такая же ситуация и я доставляла ее к Ориго. Там родственник попросил ее оставить, обещал забрать в ближайшее время. К сожалению, контактов родных у меня не сохранилось, я думала, что это единичный случай и телефонную книжку не записала. Женщина говорила на русском, без акцента, ее родственник тоже. Очень много говорила о кино и театре, у меня создалось впечатление, что она из мира искусства или как-то связана с творческой сферой. К сожалению, сейчас ничем этой женщине не могу помочь...Каждый раз я ее встречала на улице Бривибас, недалеко от первой больницы", - рассказала Аля.

В отделении длительного социального ухода 1 Рижской больницы социальные работники заверили, что пациентка с таким именем у них не числится, в любом случае ни одна из женщин в ближайшее время не пропадала, все 75 пациентов обоих отделений на месте. Накануне пропадал мужчина, но его сегодня успешно нашли и доставили назад, в отделение.

Всем, кто распространял объявление, спасибо за посильную помощь и беспокойство.

Близким добровольцы Bezvests.lv дают совет - надевать своим близким браслет на руку с данными человека, который слабо ориентируется на местности и телефоном родных. Такие браслеты есть у Bezvests.lv. И их можно заказать :http://sos.bezvests.lv/ru/#dostavka