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Полиция разыскивает Агнесе Лещчинску, 1994 года рождения, которая вместе со своим маленьким сыном Даниэлом 15 июня вышла из дома в Юрмале, из микрорайона в Дубулты, и с 19-ого июня с ней невозможно созвониться.

Как информирует Госполиция, до сих пор о местонахождении женщины нет никакой информации.

Приметы Агнесы: рост 165 см, среднего телосложения, темные длинные волосы. Была одета в белую куртку с поясом, синие джинсы и в черную спортивную обувь.

Даниель Лещчинскис, 2015 года рождения был одет в синие джинсы, темную куртку, спортивную обувь и белую шапочку.

"Просьба откликнуться жителей, которые видели эту женщину с ребенком, или тех, у кого есть любая информация о возможном их месте нахождения. Если имеете какую-либо информацию, срочно звоните по телефонам: 67075141, 67075111 или 110" , - сказано в сообщении полиции.