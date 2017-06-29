Происшествия |

Cотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП), во время патрулирования в Агенскалнсе, заметили плохо одетую женщину, которая исступленно смотрела на окна верхнего этажа многоэтажного дома. Полицейские решили остановиться и проверить, все ли с ней в порядке, не требуется ли ей помощь.

На вопросы сотрудников РМП женщина не ответила, и забежала под входную лестницу дома. После она вернулась, и сказала, что всего лишь хотела побыстрее попасть домой.

Полицейским показалось, что женщина беременна. Кроме того, во время разговора появилось подозрение, что она находиться под воздействием одурманивающих веществ – зрачки были расширены, пахло алкоголем. Беременная не стала скрывать, что употребляла алкоголь. На место вызвали Службу неотложной медицинской помощи.

Прибывшие медики обнаружили в районе вен уколы, также подтвердили, что она ждет ребенка. Госпитализация не потребовалось.

Во время проверки данных выяснилось, что 27-летняя женщина объявлена в розыск за кражу. Ее задержали и передали Государственной полиции.