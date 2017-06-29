Происшествия |

Полицейское расследование дела о подделке более 3,5 млн. долларов в рижской типографии уже закончено, и дело отправляется в прокуратуру.

Первые фальшивки этого производства – 100-долларовые банкноты – впервые попались в поле зрения полиции в 2014 году. Латвийские стражи порядка начали расследование в сотрудничестве со спецслужбами США.

Поддельные банкноты находили сбыт не только в Латвии, но и за рубежом – в США и Великобритании.

Весной 2016 года следствию удалось установить круг подозреваемых. В апреле были задержаны шесть человек, а также найдено оборудование, на котором и печатались доллары – станки и клише, а также специальная бумага. Качество подделки специалистами оценивается как «хорошее». У членов группировки был изъят и сканер банкнот, что свидетельствует о том, что на производстве даже существовал контроль качества.

Во время обыска обнаружено банкнот и заготовок на 3,5 миллиона долларов. Это было крупнейшее производство поддельных денежных знаков из всех выявленных в Латвии. До сих пор точно неясно, сколько долларов made in Latvia были запущены в оборот.

Примечательно, что ни один из шестерых подозреваемых ранее не попадал в поле зрения полиции. И пятеро из шести работали в типографии. Теперь дело передано в прокуратуру для уголовного преследования подозреваемых.