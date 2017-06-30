Происшествия |

Вчера, 29 июня, некий молодой человек отравился, выпив жидкость для чистки окон, информирует Служба неотложной медицинской помощи.

21-летний мужчина отхлебнул жидкость из немаркированной бутылки, в которой оказался химикат для очистки стекла. Он почувствовал себя плохо и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также вчера пострадал годовалый малыш, который обварил себе шею, грудь и живот, опрокинув на себя с края стола кружку с кипятком.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи выезжала на вызовы 1027 раз, 143 из них были связаны с травмами и несчастными случаями.