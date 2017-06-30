Происшествия |

В латвийском городе Ауце обнаружен склад неизвестных химических отходов. Всего – порядка 40 тонн. Это уже третье крупное нарушение с хранением отходов, выявленное за последнее время.

По словам гендиректора Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Инги Колеговой, моментальной угрозы для окружающей среды нет.

«Вещества хранятся в бочках, под крышей и на бетонном полу. Мы в сотрудничестве с полицией обеспечиваем за складом надзор, чтобы предотвратить незаконные действия с отходами», - заявила Колегова.

Формально эти отходы не имеют хозяина: ни здание склада, ни земля, на которой он стоит, не занесены в Земельную книгу. На бочках нет никакой маркировки, которая бы указывала на владельца химикатов. И в ближайшее время полиции предстоит выяснить, кто же все-таки организовал этот склад.

Содержимое бочек отдано на анализ. На вид в некоторых бочках – нефтепродукты, а в некоторых – нефтепродукты в смеси еще с чем-то.

Инспекторы среды в ходе проверки констатировали, что в одном помещении хранится 200 пластмассовых и металлических 200-литровых бочек с неизвестными химическими веществами. Часть бочек стоит без крышек.

На бочках, а также на полу имеются следы от подтеков химвеществ. На некоторых бочках видны наклейки с маркировкой, но она отвечают содержимому тары.

Как писал портал Mixnews, 27 июня в Риге на ул. Старта инспекторы ГСОС обнаружили, что предприятие Riepu bloki вместо разрешенных 30 тонн хранило 1030 тонн использованных автомобильных покрышек. До конца этого дня, 30 июня, инспекторы предписали утилизовать лишние покрышки. А 18 июня в Юрмале на нелегальной свалке отходов случился пожар. Сгорело порядка 7 тыс. тонн пластика, частично смешанного с непереработанными бытовыми отходами.