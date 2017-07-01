Мужчина упал с четвертого этажа
Происшествия | 1 июля 2017 года, 11:32
В Риге 55-летний мужчина получил травмы головы, ног и живота, упав с четвертого этажа, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Тем временем 59-летняя женщина в Риге упала через перила лестницы. После падения с четырехметровой высоты она доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
Всего за сутки СНМП выезжала на 1948 вызовов, из которых 172 было связано с различными травмами.