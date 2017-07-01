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В Земгале 26-летний мужчина получил сотрясение мозга на рабочем месте. Об этом сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Мужчине на голову упал 20-килограммовый предмет. Пострадавший был в каске, которая спасла от более серьезных травм. Молодой человек доставлен в больницу с сотрясение мозга, травмами головы и переломом руки.

В Рижском районе у 29-летнего мужчины началась аллергическая реакция после 20 укусов пчел. ЧП произошло утром, но состояние пострадавшего ухудшилось после обеда.

Всего за сутки СНМП выезжала на 1948 вызовов, из которых 172 было связано с различными травмами.