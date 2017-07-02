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Сегодня, 2 июля, ночью пожарные после почти круглосуточной работы ликвидировали пожар на территории для сортировки отходов Vibsteri находящегося в Ремтской волости Броценского края ООО Viduskurzemes AAO, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Сообщение о пожаре было получено предыдущей ночью в 3.12, в субботу во второй половине дня пожар удалось локализовать, а в ночь на воскресенье - ликвидировать.

Отходы горели на площади 900 кв. м: на 800 кв. м на сортировочной территории и еще 100 кв. м - в ангаре.

Государственная служба окружающей среды следит за ситуацией, как сообщила ее представитель Марута Буклевича, о пожаре сообщило само предприятие. Служба запросила у него информацию о содержимом, количестве и происхождении находящихся на его территории отходов.