Происшествия |

Вчера, 21 июля, полиция зарегистрировала 18 краж из транспортных средств, свидетельствует информация Государственной полиции.

15 краж было совершено в Риге, две в Латгале и одна в Земгале.

За прошедшие сутки полиция получила информацию о девяти квартирных кражах. Шесть краж было совершено в Риге, две в Латгале и одна в Курземе.

В субботу было украдено шесть велосипедов: по два - в Риге и Земгале, по одному - в Видземе и Курземе.

Вчера полиция зарегистрировала также 46 краж другого вида.