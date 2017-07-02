В субботу было обворовано 18 транспортных средств и девять квартир (2)
Происшествия | 2 июля 2017 года, 14:55
Вчера, 21 июля, полиция зарегистрировала 18 краж из транспортных средств, свидетельствует информация Государственной полиции.
15 краж было совершено в Риге, две в Латгале и одна в Земгале.
За прошедшие сутки полиция получила информацию о девяти квартирных кражах. Шесть краж было совершено в Риге, две в Латгале и одна в Курземе.
В субботу было украдено шесть велосипедов: по два - в Риге и Земгале, по одному - в Видземе и Курземе.
Вчера полиция зарегистрировала также 46 краж другого вида.
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