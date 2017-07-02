В субботу было обворовано 18 транспортных средств и девять квартир (2)

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Происшествия | 2 июля 2017 года, 14:55

Вчера, 21 июля, полиция зарегистрировала 18 краж из транспортных средств, свидетельствует информация Государственной полиции.

15 краж было совершено в Риге, две в Латгале и одна в Земгале.

За прошедшие сутки полиция получила информацию о девяти квартирных кражах. Шесть краж было совершено в Риге, две в Латгале и одна в Курземе.

В субботу было украдено шесть велосипедов: по два - в Риге и Земгале, по одному - в Видземе и Курземе.

Вчера полиция зарегистрировала также 46 краж другого вида.

Комментарии 2
Vika40 минут назад
истории "Страны Успеха!"
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МЫ В ГЕЙПРПЕ2 часа назад
И В НИЩЕТЕ-------ВОТ РЕЗУЛЬТАТ
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