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Сегодня, в 15.00 Государственная полиция получила заявление о том, что вчера, 1 июля, в 08:30, с места своего проживания в Лиепае, на улице Павилостас, ушел и не вернулся пятилетний Иван Берладин.

Местонахождение мальчика по-прежнему неизвестно. С наступлением темноты поиски не прекратились. Госполиция призывает обратить внимание местных жителей на места, где ребенок может переночевать - подъезды, лестничные площадки домов, подвалы, погреба, чердаки.

Поиски мальчика проводит Госполиция, полиция Лиепаи, земессарги и национальные вооруженные силы. Кроме того, на зов о помощи откликнулось большое количество добровольцев - более 600 добровольцев из разных населенных пунктов.

Местные жители подъезжают на машинах, велосипедах, приходят пешком. Прочесали и Тосмаре, и Каросту, ищут по всему городу. Довольно большое число добровольцев продолжают прочесывать окрестности Шкеде, где, по свидетельству водителя автобуса и местных прохожих, видели мальчика.

Особые приметы ребенка: рост 128 см, среднего телосложения, короткие, светлые волосы, голубые глаза.

На мальчике надета зеленая или оранжевая рубашка с надписью, синяя вязаная курточка и синие спортивные штаны. На ногах - пестрые носки и сандали. Мальчик говорит по-русски.

!!!!ВАЖНО!!! Нюанс, который добровольцы узнали от местных мальчишек - у пропавшего 5-летнего мальчика Вани синяк под глазом.

Полиция располагает информацией о том, что вчера в 10.00 мальчика с похожими приметами видели на автобусной остановке, так что вполне вероятно, что он может находиться в центре города. Госполиция просит уделить особое внимание детским площадкам, магазинам и другим местам, которые могут заинтересовать ребенка.

В 19:40 полиция дополнила публикацию некоторыми подробностями.

"В распоряжение полиции поступила информация, что пятилетний Иван вчера около 18:00 был замечен в Тосмаре (Лиепая), на одной спортплощадке. Не исключено, что ребенок продолжает перемещаться по тому же району, и все же призываем всех лиепайчан внимательно посмотреть вокруг и не терять бдительности, поскольку точное место нахождения ребенка достоверно неизвестно." - говорится в обновленном сообщении на странице Госполиции в Facebook.

"Просьба к родителям, гуляющим с детьми, обратить внимание, с кем играют их дети на детской площадке, с кем разговаривают. Ваня говорит на русском языке. Других горожан просим посмотреть вокруг или хотя бы выглянуть во двор через окно - возможно, вы увидите мальчика в красной рубашке, которого ищут родители. По последней поступившей информации, ребенок был одет в красную рубашку с изображением мультипликационного героя Маквин Молния. Если заметите ребенка, похожего по описанию, полиция просит звонить по телефону 110.", - сказано в сообщении.

Кроме того, если у вас есть информация о предполагаемом местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефону номер 110.