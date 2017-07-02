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Сегодня, в 15.00 Государственная полиция получила заявление о том, что вчера, 1 июля, в 08:30, с места своего проживания в Лиепае, на улице Павилостас, ушел и не вернулся пятилетний Иван Берладин.

Местонахождение мальчика неизвестно, в настоящее время проводится его поиск, и необходима также добровольная помощь.

Особые приметы ребенка: рост 128 см, среднего телосложения, короткие, светлые волосы, голубые глаза.

На мальчике надета зеленая или оранжевая рубашка с надписью, синяя вязаная курточка и синие спортивные штаны. На ногах - пестрые носки и сандали. Мальчик говорит по-русски.

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В настоящее время Государственная полиция, полиция Лиепаи, земессарги и национальные вооруженные силы проводят поиски мальчика. Также для поисков необходимы добровольцы, сбор объявлен на ул. Павилостас, 1, записаться можно по телефону 110. Местные жители подъезжают на велосипедах, приходят пешком. Прочесали и Тосмаре, и Каросту, ищут по всему городу.

Из комментариев добровольцев к сообщению Госполиции: лиепайчане, те, кто ищет на велосипедах и пешком ребенка по Лиепае, передают: "Журналистам хорошо бы передать информацию, что место сбора в Лиепае на ул. Павилостас 9/11. Иначе с ранее заявленной точки сбора Pāvilostas iela 1 не видно, где находятся представители полиции."

Полиция располагает информацией о том, что вчера в 10.00 мальчика с похожими приметами видели на автобусной остановке, так что вполне вероятно, что он может находиться в центре города. Госполиция просит уделить особое внимание детским площадкам, магазинам и другим местам, которые могут заинтересовать ребенка.

В 19:40 полиция дополнила публикацию некоторыми подробностями.

"В распоряжение полиции поступила информация, что пятилетний Иван вчера около 18:00 был замечен в Тосмаре (Лиепая), на одной спортплощадке. Не исключено, что ребенок продолжает перемещаться по тому же району, и все же призываем всех лиепайчан внимательно посмотреть вокруг и не терять бдительности, поскольку точное место нахождения ребенка достоверно неизвестно. " - говорится в обновленном сообщении на странице Госполиции в Facebook.

"Просьба к родителям, гуляющим с детьми, обратить внимание, с кем играют их дети на детской площадке, с кем разговаривают. Ваня говорит на русском языке. Других горожан просим посмотреть вокруг или хотя бы выглянуть во двор через окно - возможно, вы увидите мальчика в красной рубашке, которого ищут родители. По последней поступившей информации, ребенок был одет в красную рубашку с изображением мультипликационного героя Маквин Молния. Если заметите ребенка, похожего по описанию, полиция просит звонить по телефону 110.", - сказано в сообщении.

Кроме того, если у вас есть информация о предполагаемом местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефону номер 110.