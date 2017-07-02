Происшествия |

Сегодня, в 15.00 Государственная полиция получила заявление о том, что вчера, 1 июля, в 08:30, с места своего проживания в Лиепае, на улице Павилостас, ушел и не вернулся пятилетний Иван Берладин.

Местонахождение мальчика неизвестно, в настоящее время проводится его поиск, и необходима также добровольная помощь.

Особые приметы ребенка: рост 128 см, среднего телосложения, короткие, светлые волосы, голубые глаза.

На мальчике надета голубая или оранжевая рубашка с надписью, синяя вязаная курточка и синие спортивные штаны. На ногах - пестрые носки и сандали. Мальчик говорит по-русски.

В настоящее время Государственная полиция, полиция Лиепаи, земессарги и национальные вооруженные силы проводят поиски мальчика. Также для поисков необходимы добровольцы, сбор объявлен на ул. Павилостас, 1, записаться можно по телефону 110.

Полиция располагает информацией о том, что вчера в 10.00 мальчика с похожими приметами видели на автобусной остановке, так что вполне вероятно, что он может находиться в центре города. Госполиция просит уделить особое внимание детским площадкам, магазинам и другим местам, которые могут заинтересовать ребенка.

Кроме того, если у вас есть информация о предполагаемом местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефону номер 110.