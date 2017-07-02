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50-летний рижанин Димитрий Гаранцс пропал в Риге 17 июня этого года при странных обстоятельствах.

Со слов сестры пропавшего известно, что в этот день сразу после 20:00 он вышел из кафе на улице Петерсалас в Риге (где встречался с давними знакомыми и друзьями), но домой до сих пор не вернулся.

Никаких известий о себе не подавал. Мобильным телефоном не пользуется, связи нет. При себе у мужчины был паспорт, водительские права, ключи от квартиры.

У Димитрия большой стаж работы водителем дальних рейсов на грузовых автомобилях, но некоторое время после операции он вынужденно был без работы. И друзьям, и соседям, и сестре пропавшего было известно, что мужчина в конце мая-начале июня нашел новую хорошую работу водителем дальних рейсов во Франции, очень радовался и даже якобы подписал контракт в присутствии нотариуса. По словам сестры Димитрия, которая жила отдельно, но часто приходила его навещать, он даже собрал вещи и только ждал сигнала вот-вот отправляться в рейс.

Но тут у Димитрия внезапно пропадают паспорт и ключи от квартиры на Катринас дамбис. Паспорт через несколько дней нашелся, а ключи нет. Пришлось сделать два новых комплекта - хозяину и его сестре.

При этом сам хозяин квартиры - Димитрий - странным образом пропадает: перестает вынимать из почтового ящика почту, дома не появляется.

"Первым делом насторожились соседи, с которыми у нас хорошие отношения, они позвонили мне и сообщили, что Димитрий куда-то пропал - несколько дней в квартире не появляется. - рассказывает сестра Диана. - Я прихожу и вижу - и правда, почта не вынималась несколько дней, но такое ощущение, что в квартире кто-то был. И собранные в рейс вещи - плитка, телевизор, планшет и одежда в чемодане стоят наготове. А моего брата нет! Такое ощущение, что он в домашних тапочках вышел в подъезд или на улицу буквально на минутку с кем-то поговорить и не вернулся! Даже обувь на месте... Конечно, я насторожилась. Пришла на другой день, а там уже квартира взломана и вещи выносят! И говорят, что у квартиры новый хозяин, а прежний якобы продал квартиру по генеральной доверенности. Никаких вещей моего брата и техники в квартире нет. Конечно, я пошла в полицию. Резонный вопрос, если квартира продана, где деньги за нее и, самое главное, куда делся хозяин - мой брат?"

На эти вопросы сестра пропавшего так и не получила ответа до сих пор, хотя 27 июня 2017 года подала заявление о розыске брата сначала в прокуратуру, а затем в полицию Зиемельского предместья Госполиции Рижского региона.

Подала она и заявление с просьбой расследовать дело о возможном квартирном мошенничестве с подлогом документов.

“Но во время моего следующего посещения участка полиции 28 июня выяснилось, что делу так и не дали ход: заявление лежало все там же у дежурного на столе... А вот прокуратура заявление сразу приняла, но о результатах следствия мне ничего не известно”.

Со слов сестры также известно, что соседи видели, как 17 июня впоследствии пропавший Димитрий общался на улице с группой из нескольких мужчин, которые держали в руках бумаги, возможно, документы.

“Мужчины подъехали на красной машине. После этого Димитрия Гаранцса никто из соседей больше не видел. В конце июня на глазах полиции и при мне из квартиры вынесли все вещи по поручению доверенного лица нового владельца. Мне разрешили забрать только пакет с фотографиями, остальные вещи перевезли в какой-то специально снятый гараж - рассказывает сестра Гаранцса. - Где при этом мой брат, до сих пор неясно.”

Сестра опасается, что брат мог стать жертвой мошенников, работающих по отработанной схеме: человека приводят к “нотариусу”, зачитывают контракт о работе, а подписывать дают совсем другие бумаги - универсальную доверенность на совершение всех сделок от имени этого лица. В любом случае, семья настаивает на расследовании.

"Мой брат не робкого десятка, если он узнал об обмане, мог вступить в драку, отстаивая свою честь и собственность. Но один человек против группы мошенников бессилен. Даже такой как Димитрий: он ведь служил в морской пехоте, а в молодости занимался современным пятиборьем, даже был в составе олимпийской молодежной сборной! Да и к работе относился очень ответственно. В 90-е, когда перегонял дорогой груз с ценной рыбой из Латвии в Казахстан, через Румынию шли две машины, и на водителей напали, пытаясь похитить груз. Одного водителя убили, и Димитрий, чтобы спасти груз, один перегонял попеременно обе машины, - вспоминает сестра пропавшего. - Люди, пожалуйста, помогите мне его найти!"

Приметы: рост 178, среднего телосложения, волосы светло-русые На правой стороне лба, над бровью пятно - след от травмы. Был одет в спортивную куртку красного цвета с белыми вставками. Джинсы Pink тёмно-синего цвета. Обут в темные туфли.

Всех, кто видел пропавшего или что-то знает о его месте нахождения, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.