Bezvests.lv ищет добровольцев для поиска пятилетнего мальчика (3)
К поискам пятилетнего Вани Берладина, который в городе Лиепая 1 июля в 08:30 вышел из своего дома и не вернулся, присоединилась организация Bezvests.lv. Добровольцы просят помощи в поисках пропавшего два дня назад ребенка.
На страничке волонтерской организации по поиску пропавших людей Bezvests.lv в социальной сети Facebook опубликовала следующее объявление:
Сбор сегодня, 3 июля, в 19:00 по адресу г. Лиепая, улица Павилостас, 1 - возле дома, из которого маленький Ваня пропал. Искать планируем и днем и ночью - до победного конца, пока не найдем ребенка. До сих пор Bezvests.lv не подключался к поискам, поскольку поступающая информация была противоречивой, родители пропавшего ребенка к добровольцам не обращались, не было контакта и с полицией. Теперь контакт налажен, ситуация прояснилась. Просим всех, кто чувствует в себе силы присоединиться к добровольцам и принять участие в поисках пропавшего мальчика, хорошо подготовиться.
Взять с собой термосы с чаем, что-то из еды, фонарики с запасными батарейками, обязательно теплую непромокаемую одежду и удобную обувь.
Просьба к родителям, гуляющим с детьми, обратить внимание, с кем играют их дети на детской площадке, с кем разговаривают. Ваня говорит на русском языке. Других горожан просим посмотреть вокруг или хотя бы выглянуть во двор через окно - возможно, вы увидите мальчика в красной рубашке, которого ищут родители.
ПРИМЕТЫ пропавшего 5-летнего Вани: рост 128 см, среднего телосложения, короткие, светлые волосы, голубые глаза. На ногах - пестрые носки и сандалии. Мальчик говорит по-русски.
По последней поступившей информации, ребенок был одет в красную рубашку с изображением мультипликационного героя Маквин Молния. Если заметите ребенка, похожего по описанию, просьба звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.
Фото: bezvests.lv
На что хотелось бы обратить внимание, на которое никто не обращает. Вот среди Этих "добровольцев-искателей" не найдётся случайно ли одного педофила, продавцов детей и прочего отребья общества, которые едут искать ребёнка с выгодой? Понимаю, что в такой ситуации краски сгущать не стоит, но Это просто мысль, что проскочила сразу, когда узналось данное известие. Просто будьте бдительны, Кто ищет, и следите за другими следопытами.
Ещё также подумалось об Этих Самых... Об экстрасенсах. Ведь в Латвии / Риге / Лиэпаи Их много... Вот и можно было бы проверить Их на подлинность. Так что, если у Кого есть Такие "знакомые" - дайте Им наводку, заодно и узнаете потом качество Их способностей.
Также стало известно, что в Лиэпаи много беженцев из Южных стран. Надо бы проверить Их жилища.
Но лично Я делаю ставку на автобусы, что Он Где-то сел, возможно - заснул и уехал в совсем другой район или область, а дороги обратно не знает или знает, но ещё не дошёл. А на автобус садится страшно или денег нет.
Ну Это всё лишь варианты - такое дело надо довермть опытным специалистам.