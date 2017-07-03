Происшествия |

К поискам пятилетнего Вани Берладина, который в городе Лиепая 1 июля в 08:30 вышел из своего дома и не вернулся, присоединилась организация Bezvests.lv. Добровольцы просят помощи в поисках пропавшего два дня назад ребенка.

На страничке волонтерской организации по поиску пропавших людей Bezvests.lv в социальной сети Facebook опубликовала следующее объявление:

Сбор сегодня, 3 июля, в 19:00 по адресу г. Лиепая, улица Павилостас, 1 - возле дома, из которого маленький Ваня пропал. Искать планируем и днем и ночью - до победного конца, пока не найдем ребенка. До сих пор Bezvests.lv не подключался к поискам, поскольку поступающая информация была противоречивой, родители пропавшего ребенка к добровольцам не обращались, не было контакта и с полицией. Теперь контакт налажен, ситуация прояснилась. Просим всех, кто чувствует в себе силы присоединиться к добровольцам и принять участие в поисках пропавшего мальчика, хорошо подготовиться.

Взять с собой термосы с чаем, что-то из еды, фонарики с запасными батарейками, обязательно теплую непромокаемую одежду и удобную обувь.

Просьба к родителям, гуляющим с детьми, обратить внимание, с кем играют их дети на детской площадке, с кем разговаривают. Ваня говорит на русском языке. Других горожан просим посмотреть вокруг или хотя бы выглянуть во двор через окно - возможно, вы увидите мальчика в красной рубашке, которого ищут родители.

ПРИМЕТЫ пропавшего 5-летнего Вани: рост 128 см, среднего телосложения, короткие, светлые волосы, голубые глаза. На ногах - пестрые носки и сандалии. Мальчик говорит по-русски.

По последней поступившей информации, ребенок был одет в красную рубашку с изображением мультипликационного героя Маквин Молния. Если заметите ребенка, похожего по описанию, просьба звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

Фото: bezvests.lv