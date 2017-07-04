Продолжаются поиски пропавшего в Лиепае мальчика (28)

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Происшествия | 4 июля 2017 года, 07:13

5-летний Иван Берладин, который пропал в Лиепае 1 июля, все еще не найден. Об этом сообщает Госполиция на своей странице в социальной сети Facebook.

"К сожалению, это утро не принесло результатов. Ивана всю ночь беспрерывно искали 2 тысячи человек. Сегодня с помощью вертолета планируется обыскать окрестности Тосмарского озера. Место сбора добровольцев остается тем же - Лиепая, улица Виршу 9/11. Возможно, ребенок проголодался, так что усиленное внимание просим обратить на продуктовые магазины и различные торговые места", - сообщает полиция.

По данным полиции, в поисках Ивана задействовано более 2000 человек.

Госполиция призывает население Латвии черпать информацию о поисках 5-летнего Ивана Берладина, пропавшего в субботу, 1 июля, с официальных аккаунтов правоохранительных органов.

"Так как зафиксированы случаи, когда анонимно сообщается недостоверная информация о том, что мальчик нашелся, просьба следить за новейшей информацией на официальной странице Госполиции в Facebook и Twitter! Также призываем добровольцев участвовать в поисках мальчика. Дополнительные силы нужны!", - сказано в сообщении Госполиции.

Добровольцам советуют оценить свои возможности, одеться по погоде, взяв с собой горячий чай, воду и обязательно фонарики.

В свою очередь людей, которые сами не могут участвовать в поисках Госполиция призывает иным способом поддержать добровольцев, например, принести бутерброды, воду и чай.

Организация Bezvests.lv на своей странице в социальной сети Facebook рассказала о ходе поисковой операции.

"Поиски продолжаются. Bezvests.lv в сотрудничестве с полицией с 20 часов 3 июля формирует все новые и новые группы. Очень большая отзывчивость людей. Помощники поисковиков продолжают подъезжать со всех районов Латвии, кто-то возвращается искать снова и снова после непродолжительного отдыха и сна. Величина некоторых групп достигает 50 и даже 110 человек. Неоднократно прочесаны большие участки местности на морском побережье, в Шкеде, в районе болот, обойдена лесная зона, район городского торгового канала, Каросты, садовых участков и другие массивы и кварталы. Кинологи Bezvests.lv с собакой Лапса проверили места, где пропавшего Ваню видели последний раз, но на след не вышли", - пишут они.

Также лиепайчан призывают созвониться со своими родными, знакомыми, близкими, которые не пользуются интернетом и предупредить их о том, что пропал 5-летний ребенок.

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Напомним, в Лиепае второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось. Сбор всех добровольцев происходит по адресу Лиепая, улица Виршу 9/11.

Там находится полицейский микроавтобус, откуда ведется дальнейшая координация работ. Полиция также обратилась к призывом к охранникам и работающим на закрытых территориях и объектах проверить свои объекты. Население просят обратить особое внимание на игровые площадки и другие местам, где мог бы находиться ребенок.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила вчера около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8:30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана составляет 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма "Молния Маквин", синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.

фото Bezvests.lv

Комментарии 28
Valentina Muratova2 часа назад
ДЕЛО НЕХОРОШЕЕ.....
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Galina Sholbina1 час назад
Милый мальчик! Боже,помоги!!!
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Markova Nelli1 час назад
Столько дней прошло любой ребенок простил бы мать и вернулся домой,пахнет криминалом
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