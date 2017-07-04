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Фото/Valsts policija

Сегодня, 4 июля, ночью Юрмальский участок Государственной полиции получил информацию о том, что на шоссе Рига-Вентспилс, у канала Варкалю, по направлению из Спуньциемса в Ригу, неизвестные подожгли стационарный фоторадар.

Поджог зафиксирован в 1:09, были подожжены покрышки, которыми неустановленные лица обложили основание фоторадара. Общая площадь горения составила один квадратный метр, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Полиция возбудила уголовный процесс за намеренную порчу чужого имущества путем поджога. За такое преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Полиция призывает откликнуться очевидцев произошедшего и просит звонить по номерам: 67075111, 67075145 или 110.

За последние несколько месяцев это уже третья атака на стационарные фоторадары. В апреле, также горел радар в Яунмарупе, а 12 июня в Марупе неизвестные закинули на фоторадар покрышку.