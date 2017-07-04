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Государственная полиция объявила новые сборы добровольцев в Лиепае для того, чтобы продолжить поиски пропавшего 1-го июля пятилетнего Ивана Берладина.

"В 16:40 призываем добровольцев, у которых есть транспортное средство, собраться на Виршу, 9/11. Оттуда отправимся в сторону Шкеде", - сказано в сообщении Госполиции в Twitter.

Pulksten 16:40 aicinām brīvprātīgos, kuriem ir transportlīdzekļi, pulcēties Viršu ielā 9/11. No šejienes ORGANIZĒTI virzīsimies uz Šķēdi. — Valsts policija (@Valsts_policija) 4 июля 2017 г.

Позднее, в 19 часов, намечен еще один сбор.

"Добровольцы, собираемся в 19 часов на улице Виршу, 9/11. Есть договоренность с владельцами садовых участков, чтобы можно было поискать и там", - сказано в сообщении.

Brīvprātīgie, pulcējamies 19:00 Viršu ielā 9/11! Ir sazvanīti mazdārziņu kooper. īpašnieki, kuri atslēgs īpašumus, lai varētu tos pārmeklēt. — Valsts policija (@Valsts_policija) 4 июля 2017 г.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, полиция просит звонить по телефону 110.

Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.