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К поискам пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина присоединились экстрасенсы. Об этом сообщили в Госполиции.

С момента, когда Госполиция получила информацию о пропаже мальчика, в поисках приняли и продолжают принимать участие тысячи добровольцев, а также Лиепайская муниципальная полиция и вооруженные силы. В понедельник к поискам присоединилась организация Bezvests.lv.

Как сообщили в Госполиции, свою помощь предложили также экстрасенсы, сказанное ими проверяется, пока результатов нет.

Свое мнение о том, что случилось с Иваном, высказала также участница телепрограммы "Битва экстрасенсов" Мэрилин Керро.

Орфография автора сохранена

"С Ваней сейчас происходит глобальная ситуация в дороге в данный момент. Большой страх у него сейчас. Его не найдут живым пропадает это он уже не первый раз! Некая схожая ситуация в его семье уже была. Повторяющие кармический ситуации.он по доверчивости поехал с человеком этим, жертва обмана мальчик, в мечтании о хорошей жизни . все его страх перебивает все мне. Буду верить вопреки своему прогнозу что мальчика найдут живым, и все будет у него хорошо", - написала она на своей странице в Facebook.

Поиски Ивана Берладина продолжаются. Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, полиция просит звонить по телефону 110. Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.