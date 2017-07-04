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Из-за поврежденного газопровода без газа в Даугавпилсе остались 1000 квартир и 150 частных домов, сообщил представитель предприятия Latvijas Gāze Каспар Упациерс.

Работники строительной компании Binders при проведении ремонтных работ на ул. академика Графтио, 23 повредили газопровод, в результате чего без газа остались многие горожане.

"В настоящее время утечка ликвидирована, ведутся ремонтные работы. Подача природного газа будет возобновлена уже сегодня. Latvijas Gāze приносит извинения за доставленные неудобства", - сказал Упациерс.

Расходы за устранение аварии "Латвияс газе" взыщет с компании Binders.