Из-за аварии в Даугавпилсе остались без газа более 1000 семей
Происшествия | 4 июля 2017 года, 18:32
Из-за поврежденного газопровода без газа в Даугавпилсе остались 1000 квартир и 150 частных домов, сообщил представитель предприятия Latvijas Gāze Каспар Упациерс.
Работники строительной компании Binders при проведении ремонтных работ на ул. академика Графтио, 23 повредили газопровод, в результате чего без газа остались многие горожане.
"В настоящее время утечка ликвидирована, ведутся ремонтные работы. Подача природного газа будет возобновлена уже сегодня. Latvijas Gāze приносит извинения за доставленные неудобства", - сказал Упациерс.
Расходы за устранение аварии "Латвияс газе" взыщет с компании Binders.