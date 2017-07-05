Происшествия |

В Валмиере, упав в Гаую, пропал 12-летний мальчик, сообщает Государственная полиция.

3 июля полиция получила от Государственной пожарно-спасательной службы сообщение о том, что несчастный случай произошел на реке возле улицы Крачу.

В настоящее время известно, что три мальчика играли на берегу реки, и один из них случайно ступил в яму на дне. Ребенка подхватило быстрое течение, и он исчез под водой. Его друзья и находившийся неподалеку местный рыболов пытались спасти мальчика, но безуспешно.

Полиция продолжает розыск ребенка и выясняет обстоятельства происшествия. Начат уголовный процесс.

Государственная полиция призывает родителей не оставлять детей во время летних каникул одних и интересоваться тем, где и как они проводят свое свободное время.