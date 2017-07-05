В Валмиере, упав в Гаую, пропал 12-летний мальчик (4)
В Валмиере, упав в Гаую, пропал 12-летний мальчик, сообщает Государственная полиция.
3 июля полиция получила от Государственной пожарно-спасательной службы сообщение о том, что несчастный случай произошел на реке возле улицы Крачу.
В настоящее время известно, что три мальчика играли на берегу реки, и один из них случайно ступил в яму на дне. Ребенка подхватило быстрое течение, и он исчез под водой. Его друзья и находившийся неподалеку местный рыболов пытались спасти мальчика, но безуспешно.
Полиция продолжает розыск ребенка и выясняет обстоятельства происшествия. Начат уголовный процесс.
Государственная полиция призывает родителей не оставлять детей во время летних каникул одних и интересоваться тем, где и как они проводят свое свободное время.
завтро он просто об этом не скажет. Печально конечно.