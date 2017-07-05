В Валмиере, упав в Гаую, пропал 12-летний мальчик (4)

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Происшествия | 5 июля 2017 года, 14:04

В Валмиере, упав в Гаую, пропал 12-летний мальчик, сообщает Государственная полиция.

3 июля полиция получила от Государственной пожарно-спасательной службы сообщение о том, что несчастный случай произошел на реке возле улицы Крачу.

В настоящее время известно, что три мальчика играли на берегу реки, и один из них случайно ступил в яму на дне. Ребенка подхватило быстрое течение, и он исчез под водой. Его друзья и находившийся неподалеку местный рыболов пытались спасти мальчика, но безуспешно.

Полиция продолжает розыск ребенка и выясняет обстоятельства происшествия. Начат уголовный процесс.

Государственная полиция призывает родителей не оставлять детей во время летних каникул одних и интересоваться тем, где и как они проводят свое свободное время.

Комментарии 4
Лера Цируле1 час назад
Ну и толку от того что я как мама буду знать что ребёнок находиться к примеру около водоема? За 12 летним по пятам уже не походишь. А если запретишь сегодня идти к примеру к той же речке,
завтро он просто об этом не скажет. Печально конечно.
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Vera Kalniņa2 часа назад
Почему пропал? - утонул
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Вася1 час назад
Чтож такое? прям массовое бедствие с детьми.Каникулы и куча смертей детей а травмы каждый день сотни детей получают. Эх пацаны беспечные жалко мне их, сам таким был и мы одни на речку и озеро ходили. Хорошо я был осторожным и не заплывал туда где дна не ощущал а вот друзья чуть не утонули, провалились в яму на дне.
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