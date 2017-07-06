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После многодневных поисков сегодня, 6 июля, в Валмиере спасателям удалось найти тело упавшего в понедельник в Гаую 12-летнего мальчика. По сообщению представителей Государственной пожарно-спасательной службы, ребенок утонул.

Как писал Mixnews, в понедельник Валмиере, упав в Гаую, пропал 12-летний мальчик.

3 июля полиция получила от Государственной пожарно-спасательной службы сообщение о том, что несчастный случай произошел в Валмиере на реке возле улицы Крачу.

Известно, что три мальчика играли на берегу реки, и один из них случайно ступил в яму на дне. Ребенка подхватило быстрое течение, и он исчез под водой. Его друзья и находившийся неподалеку местный рыболов пытались спасти мальчика, но безуспешно.

Полиция начала уголовный процесс.

Государственная полиция призывает родителей не оставлять детей во время летних каникул одних и интересоваться тем, где и как они проводят свое свободное время.