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Двое мужчин из Латвии обвиняются властями США в торговле зловредным программным обеспечением. Об этом со ссылкой на публикацию суда Александрии (штат Виргиния) сообщает Интерфакс со ссылкой на The Washington Post.

Две жителей Латвии – Руслан Бондарь и Юрий Матышев – обвиняются в том, что с 2006 года торговали самыми эффективными из известных ФБР вирусами. Торговля велась через сайт в т.н. «темном интернете» или даркнете, вход в который осуществляется через анонимный браузер Tor.

Ущерб, нанесенный действиями группировки, не называется. Обоим обвиняемым инкриминируется сговор с целью совершения мошенничества в интернете, мошенничество в интернете и взлом компьютеров.

Руслан Бондарь является гражданином Латвии, а Юрий Матышев имеет российское гражданство.

В этой связи Россия рассматривает экстрадицию россиянина Мартышева из Латвии в США как очередной случай похищения гражданина РФ американскими властями, заявили "Интерфаксу" в посольстве США в Вашингтоне.

В дипмиссии считают, что это произошло в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.

"Требуем от американской стороны безусловного соблюдения законных прав и интересов российского гражданина", - подчеркнули в посольстве.

По словам российских дипломатов, "посольство в курсе ситуации и держит данный вопрос на контроле". Они оказывают ему консульскую помощь и иное содействие, поговорили с ним по телефону, в ближайшее время россиянина посетят сотрудники консульства.