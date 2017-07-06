Происшествия |

Госполиция разрабатывает две версии исчезновения в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина - несчастный случай или совершенное в отношении него преступление, сообщили в полиции.

Надежды найти пропавшего ребенка живым очень ничтожны, считает полиция.

С момента, когда полиция начала поиски ребенка с участием военнослужащих, земессаргов, муниципальных полицейских и большого числа добровольцев, в течение трех дней в период со 2 июля в общей сложности более 4000 человек несколько раз обследовали Лиепаю и ее окрестности.

Теперь важно расследовать дело уголовно-процессуальными методами, поэтому в расследовании задействованы большие ресурсы Госполиции и ее партнеров.

У следствия есть информация о том, что Иван около 8:00 в субботу сел в маршрутный автобус в Тосмаре и уехал в направлении Каросты, а спустя 20 минут городским маршрутным микроавтобусом уехал в направлении центра города до площади Куршу.

Последний раз мальчика видели 1 июля в 16:00 в районе ул. Спидолас в Лиепае.

Госполиция подчеркивает - официальная информация о поисках пропавшего мальчика исходит и будет исходить только от Госполиции. Все остальные информационные каналы, организации или группы, все еще призывающие добровольцев участвовать в поисках ребенка, по сути вводят людей в заблуждение.

Для поиска ребенка создан единый адрес э-почты puikaliepaja@iem.gov.lv, действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.