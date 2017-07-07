Пожарные спасли застрявшего под мотором машины котенка (1)
Происшествия | 7 июля 2017 года, 09:59
Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы за прошедшие сутки помогли нескольким попавшим в беду животным, сообщили в учреждении.
За день были спасены два котенка, которые застряли под мотором машин.
Тем временем в Краславском крае спасатели помогли поймать змею, которая забралась под пол в жилом доме. Позже животное было отпущено на волю.
В Кулдигском крае сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы вытащили из колодца провалившуюся туда лань.
Всего за сутки ГПСС получила 51 вызов, из которых 23 было связано с пожарами, 23 - со спасательными работами, а пять вызовов оказались ложными.
По фото видно что спасали котенка пара дежурных пожарных частей в поном составе.Хорошо что спасли!
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