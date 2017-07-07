Происшествия |

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы за прошедшие сутки помогли нескольким попавшим в беду животным, сообщили в учреждении.

За день были спасены два котенка, которые застряли под мотором машин.

Тем временем в Краславском крае спасатели помогли поймать змею, которая забралась под пол в жилом доме. Позже животное было отпущено на волю.

В Кулдигском крае сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы вытащили из колодца провалившуюся туда лань.

Всего за сутки ГПСС получила 51 вызов, из которых 23 было связано с пожарами, 23 - со спасательными работами, а пять вызовов оказались ложными.