Происшествия |

Около трех часов ночи 7 июля сотрудники Рижской муниципальной полиции заметили у памятника Свободы мужчину, который сидел на скамейке и пил пиво, сообщает официальный портал Рижской думы riga.lv. Полицейские подошли и указали на то, что употребление алкоголя в общественном месте запрещено. Мужчина извинился и выбросил бутылку в урну.

Когда полицейские уже ушли, чтобы работать дальше, мужчина вдруг вытащил большой нож и секунду спустя с криками бросился на сотрудников, держа нож в правой руке. Чтобы его нейтрализовать, полицейские сначала попробовали использовать электрошокер, но из-за плотной одежды он не дал результата.

Чуть позже подоспел ближайший экипаж, который на секунду отвлек внимание нападавшего, и полицейским удалось выбить стеком нож из рук агрессивного мужчины.

Все время мужчина выкрикивал оскорбления. Когда ему надевали наручники и заложили левую руку за спину, она неестественно выгнулась. Позже выяснилось, что это был протез.

48-летнего мужчину доставили в Государственную полицию, где по факту нападения на представителя власти заведено уголовное дело.

Предусмотренное уголовным законом наказание – лишение свободы сроком до пяти лет.