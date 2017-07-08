Происшествия |

В Риге, 7 июля в больницу доставлен 5-летний мальчик, выпавший с балкона на третьем этаже, информировала представительница Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

Пострадавший получил травму живота и грудной клетки.

В свою очередь в Земгале с алкогольной интоксикацией в больницу доставлена 16-летняя девушка, найденная спящей на улице.

Всего за минувшие сутки "скорая" помощь отправлялась на 1176 вызовов, из которых 228 были связаны с различного рода травмами и несчастными случаями.

Государственная полиция призывает родителей не оставлять детей во время летних каникул одних и интересоваться тем, где и как они проводят свое свободное время.