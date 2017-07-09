Во время протестов в Гамбурге задержаны почти 300 человек
Происшествия | 9 июля 2017 года, 10:22
В полиции Гамбурга сообщили, что с момента начала протестов против саммита G20 в городе были задержаны 288 человек, сообщает издание Spiegel.
По словам представителя полиции, из этого числа 144 человека были арестованы.
Напомним, что В Гамбурге протестующие развели на улице несколько костров, а также бросали в сотрудников полиции тротуарную плитку.
Кроме того, участники акции протеста использовали бутылки от разграбленного шампанского в качестве "снарядов".
В результате беспорядков к настоящему моменту пострадали в общей сложности 196 полицейских.
Источник: Газета.ru