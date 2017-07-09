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В полиции Гамбурга сообщили, что с момента начала протестов против саммита G20 в городе были задержаны 288 человек, сообщает издание Spiegel.

По словам представителя полиции, из этого числа 144 человека были арестованы.

Напомним, что В Гамбурге протестующие развели на улице несколько костров, а также бросали в сотрудников полиции тротуарную плитку.

Кроме того, участники акции протеста использовали бутылки от разграбленного шампанского в качестве "снарядов".

В результате беспорядков к настоящему моменту пострадали в общей сложности 196 полицейских.