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Госполиция продолжает поиски пропавшего в Лиепае пятилетнего мальчика Ивана Берладина, сообщила представитель Госполиции Илзе Юревица.

Новостей по делу пока нет. Поиски проходили на всей территории города, но не дали результата, поэтому теперь полиция использует другие методы.

Поиск ребенка идет по всей Латвии, но концентрируется в Лиепае и ее окрестностях. По специально созданному электронному адресу "puikaliepaja@iem.gov.lv" продолжают поступать видеоматериалы, которые могут быть связаны с пропавшим ребенком.

Полиция просит население предоставлять любую информацию, которая может помочь в поисках.

В последний раз Ивана видели живым 1 июля. Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию 2 июля.