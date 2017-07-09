Полиция продолжает поиски пропавшего в Лиепае Вани (4)
Происшествия | 9 июля 2017 года, 14:38
Госполиция продолжает поиски пропавшего в Лиепае пятилетнего мальчика Ивана Берладина, сообщила представитель Госполиции Илзе Юревица.
Новостей по делу пока нет. Поиски проходили на всей территории города, но не дали результата, поэтому теперь полиция использует другие методы.
Поиск ребенка идет по всей Латвии, но концентрируется в Лиепае и ее окрестностях. По специально созданному электронному адресу "puikaliepaja@iem.gov.lv" продолжают поступать видеоматериалы, которые могут быть связаны с пропавшим ребенком.
Полиция просит население предоставлять любую информацию, которая может помочь в поисках.
В последний раз Ивана видели живым 1 июля. Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию 2 июля.
Как сквозь землю провалился этот бедный ребенок. Всем было настолько фиолетово, всем, что дите просто исчезло. Как его семейка теперь живет на этом свете.. как будет жить??? Таким матерям трубы нужно перекрывать до деторождения. У меня всё.
2
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интересно как у этой семейки с аппетитом и со сном?(
1
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Зачем осуждаете?Не дай Бог оказаться на их месте...
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