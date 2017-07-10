Происшествия |

Фото/Facebook/Cinevilla

В воскресенье, 9 июля, примерно в три часа дня, Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) получила вызов в киногородок Cinevilla, где при обрушении декорации несколько людей, включая детей, упали с высоты 3-4 метров и получили различные травмы, сообщила радио Baltkom представитель СНМП Илзе Букша.

"Медики доставили в больницы трех пострадавших - у 79-летней женщины констатирована травма спины и грудной клетки, у женщины 74 лет - перелом ног и травма спины, у 26-летней женщины - травма ноги.

На месте происшествия были также двое шестилетних детей - мальчик и девочка, но родители отказались от помощи медиков, так как жалоб у детей не было. Состояние людей стабильное и угрозы жизни нет, но травмы достаточно серьезные", - пояснила Букша.

Представитель Cinevilla пообещал радио Baltkom прокомментировать ситуацию в ближайшее время.