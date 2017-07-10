Добровольцы искали пропавшего Ваню на лиепайской свалке (1)
В воскресенье, 9 июля, по призыву полиции десятки добровольцев приняли участие в беспрецедентном мероприятии – в рамках поиска пропавшего пятилетнего Вани Берладина было тщательно проверено около 100 тонн мусора на лиепайской городской свалке, сообщает портал infoliepaja.lv.
Несмотря на тяжелую физическую работу, невыносимый запах и газ от гниющего мусора, добровольцы работали с самого утра, пока не проверили все отходы за последние дни. Слава богу, ни Ивана, ни улик указывающих на трагедию обнаружено не было, пишет портал. Поиски продолжаются.
Полиция напоминает, что информацию, которая, по вашему мнению, может помочь поискам, необходимо сообщать на электронную почту puikaliepaja@iem.gov.lv или по телефону 116000. Это официальные каналы связи, которые полиция контролирует 24 часа в сутки.
Также можно сообщить сведения, явившись в Управление Государственной полиции по адресу Бариню 3, в Лиепае, или позвонив по телефону 110.
Подозреваемым оказался 40-летний москвич, ранее судимый за развратные действия сексуального характера. Следствие установило, что он встретил ребенка 1997 года рождения на улице столицы еще в июле 2007 года. Мужчина надругался над ним в парке 60-летия Октября, а затем забрал к себе домой, где до июля 2017 года совершал с ним половые акты.
На момент встречи с предполагаемым насильником мальчик уже был объявлен в розыск на Украине. Отмечается, что ребенок так и не вспомнил, где жил до этого и кто были его родители.