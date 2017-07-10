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В воскресенье, 9 июля, по призыву полиции десятки добровольцев приняли участие в беспрецедентном мероприятии – в рамках поиска пропавшего пятилетнего Вани Берладина было тщательно проверено около 100 тонн мусора на лиепайской городской свалке, сообщает портал infoliepaja.lv.

Несмотря на тяжелую физическую работу, невыносимый запах и газ от гниющего мусора, добровольцы работали с самого утра, пока не проверили все отходы за последние дни. Слава богу, ни Ивана, ни улик указывающих на трагедию обнаружено не было, пишет портал. Поиски продолжаются.

Полиция напоминает, что информацию, которая, по вашему мнению, может помочь поискам, необходимо сообщать на электронную почту puikaliepaja@iem.gov.lv или по телефону 116000. Это официальные каналы связи, которые полиция контролирует 24 часа в сутки.

Также можно сообщить сведения, явившись в Управление Государственной полиции по адресу Бариню 3, в Лиепае, или позвонив по телефону 110.