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Торговый центр "РИО" горит на северо-востоке Москвы, пострадали четырнадцать человек, в том числе один ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.​

"На осмотр в больницы доставлены более десяти человек, один из них семилетний ребенок госпитализирован в 13-ю детскую городскую больницу", — сказал собеседник агентства. Открытого горения в помещениях торгового центра нет. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание на минус первом этаже комплекса.

По данным источника, общая площадь задымления составляет более 70 тысяч квадратных метров.

В транспортных службах столицы сообщили, что пожар не повлиял на ситуацию на дорогах Москвы.

Сообщение о задымлении в торговом центре на Дмитровском шоссе, дом 163А, корпус 1 поступило в МЧС в 17:39. Из здания эвакуировали посетителей и персонал. Несколько человек все еще остаются в ТЦ. В тушении участвуют 81 человек и 25 единиц техники. Первоначально пожару присвоили второй ранг сложности, затем в связи с плотным задымлением повысили его до четвертого из пяти.

Троих пострадавших вертолетом эвакуировали в НИИ имени Склифосовского.

На место происшествия прибыл начальник московского управления МЧС Илья Денисов, он лично руководит тушением пожара.