Происшествия |

Фото/Facebook/Lauma Līdaka

Идут поиски свидетелей несчастного случая, который произошёл в понедельник на шоссе Рига-Лиепая, сообщает портал Skaties.lv.

Авария произошла вчера, 10 июля, около 19:00 на 92-м километре шоссе Рига-Лиепая недалеко от Броцени. Как гласит запись местной жительницы Лаумы Лидаки на ее странице Facebook, некий шофер BMW при обгоне грузовика предварительно не убедился, что встречная полоса свободна и выехал прямо перед легковым автомобилем Citroen.

В результате, водителю Citroen пришлось съехать в кювет, чтобы избежать столкновения.

"Отдельное "спасибо" водилам BMW и грузовика за то, что остались равнодушными и спокойно поехали дальше, будто ничего не случилось", - пишет девушка. Также она отмечает, что водитель Citroen не пострадал.

"Спасибо, шоферу грузовика, что все же сообщил полиции, надеюсь, что теперь найдем и водителя BMW. Спасибо Боженьке, что водитель остался жив и здоров!", - пишет Лаума Лидака.