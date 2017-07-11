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7 июля около восьми часов вечера к сотрудникам Рижской муниципальной полиции (РМП) обратились работники детского сада в Плявниеках. Воспитательница сообщала, что за двухлетним мальчиком не пришла его мама.

Прибывшим на место полицейским рассказали, что за одним из мальчиков не пришла его мама. Ей звонили несколько раз, но никто не снимал трубку. Однако позже на один из звонков ответил старший сын, который сказал, что мать ушла за черникой в лес, но до сих пор не вернулась.

Вскоре за детсадовцем пришла его 14-летняя сестра. Но сотрудница детского сада решила из соображений безопасности не отдавать мальчика и сообщить полиции.

Сестра рассказала, что вместе с мамой утром отводила братика в сад, а позже мама ушла за ягодами в лес, забыв телефон дома.

Полицейские вместе с детьми отправились к ним домой, где пришли к выводу, что дети проживают в хороших условиях. За младшим ребенком до прихода матери обещал присмотреть старший брат.

Позже до дежурной части дозвонилась женщина, которая рассказала, что потеряла счет времени в лесу, но уже вернулась домой.

Материалы дела переданы отделу профилактики детских правонарушений РМП.