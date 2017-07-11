Происшествия |

Вчера, 10 июля после 22 часов в дежурную часть муниципальной полиции Риги поступил вызов от прохожего, который сообщил о молодом мужчине, пытавшемся спрыгнуть с Вантового моста в Даугаву.

Пока очевидец звонил в полицию, мимо проезжала велосипедистка, которая, поравнявшись с потенциальным самоубийцей, до приезда полицейских пыталась его отговорить от рокового шага. Женщина изо всех сил держала отчаявшегося мужчину, чтобы он не прыгнул вниз.

К счастью, недалеко от места происшествия находился экипаж Государственной полиции Зиемельского участка Риги. Полицейские оперативно отреагировали на вызов. Центр видеонаблюдения муниципальной полиции тоже подключился, фиксируя все происходящее на камеру.

Мужчина, завидев приближающихся стражей порядка, пытался вырваться, перелез через перила, чтобы спрыгнуть в воду. Но полицейские успели подбежать, схватить парня и вытащить его из-за перил обратно на тротуар.

На место происшествия прибыли также медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), которые затем доставили мужчину в медучреждение.

В момент происшествия, мужчина, 1985 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины, по которым 32-летний мужчина хотел свести счеты с жизнью, неизвестны.

Госполиция выражает благодарность смелой велосипедистке, которая не осталась равнодушной к такой драматичной ситуации и пыталась отговорить мужчину от рокового шага до приезда полицейских. Также выражается благодарность молодому человеку, который вызвал на место происшествия стражей порядка.