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Госполиция определила участок в Гробиньском крае площадью примерно 40 квадратных километров, где может находиться пропавший без вести 5-летний Иван Берладин.

Об этом сообщается на официальной странице в социальной сети Facebook.

"Поиски затруднет холмистая местность в лесу, поэтом обращаемя к тем, у кого есть квадроциклы или другие транспортные средства, приспособленные для передвижения по пересеченной местности. Если у вас есть подобный вид транспорта и вы готовы помочь в поисках, просьба звонить по телефону 29152118", - пишет полиция.

Обозначенная территория определена с учетом физических сил мальчика, а также особенностей рельефа местности.

"Эти расчеты не могут быть точны на 100%, поэтому территория поиска расширена. Кроме того, что в этом возрасте ребенок может вести себя в такой ситуации хаотично", - подчеркивают в полиции.

Во вторник в поисках Вани в Гробиньском крае задействованы военнослужащие Национальных вооруженных сил, сотрудники Госполиции и Лиепайской муниципальной полиции, местные жители, волонтеры bezvests.lv и охотники, хорошо знающие местность.