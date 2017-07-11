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Спустя 10 дней активных поисков Госполиция, прочесывая лес в Дубени Гробиньского края, во вторник, 11 июля около 19 часов, обнаружила тело 5-летнего Ивана Берладина без признаков жизни. Сейчас место обнаружения оцеплено, полиция проводит процессуальные действия, сообщает Госполиция в официальных аккаунтах в соцсетях Facebook и в Twitter.

Волонтерам, участвовавшим в поисках ребенка, указано расходиться.

По информации Госполиции, сейчас все свидетельствует о том, что выдвинутая ранее полицией версия, что ребенок мог заблудиться, и ехал в транспорте один – подтвердилась. Чтобы получить полное подтверждение этой информации, назначена экспертиза. Полиция продолжает расследование дела.

Как сообщалось, спустя 8 дней расследования громкого дела, полиция официально подтвердила информацию, что мальчик в день пропажи, утром 1 июля в 8 часов в Тосмаре сел в маршрутный автобус и уехал в направлении Каросты.

Спустя 20 минут городским маршрутным микроавтобусом уехал в направлении центра города до площади Куршу. Как установила полиция в ходе следствия, в последний раз, когда Ваню видели живым - 16 часов 1 июля в районе улицы Спидолу.

Там он, видимо, спутав маршруты автобусов, сел в междугородний автобус, приехал на конечную остановку в поселка Дубени Гробиньского края, там вышел и оттуда больше не уезжал. Последний факт удалось установить исключительно благодаря тому, что на одной из записей видеорегистратора, сделанных в районе остановки, были замечены сандалии мальчика.

Вероятнее всего, сам он оттуда никуда уже не уезжал.

В течение 10 дней мальчика разыскивали в общей сложности 4000 человек – Госполиция, и Лиепайская муниципальная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, лиепайчане, жители Латвии, волонтеры bezvests.lv, охотники, лесники, хорошо знающие местность.

Напомним, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Мать 5-летнего Ивана Берладина рассказала журналистам, что в то утро, 1 июля, мальчик буквально выскочил из квартиры, поэтому ни бабушка, ни сама мать даже не увидели, во что был одет ребенок. "Говорят, что сына видели в центре, и он сказал, что едет за конфетами и печеньем", - рассказала Зоя, указав, что у ребенка не было с собой ни денег, ни телефона.

"Он выбежал, и мы даже не смогли разглядеть, во что он одет. Да, была спортивная курточка - синяя с большими буквами...сандалии - без носков", - сказала мать, опровергнув ранее прозвучавшую информацию о том, что сын был одет в майку с мультипликационным персонажем "Молния Маквин".

Съемочной группе LNT удалось пообщаться с матерью Вани Зоей Ареевой, которая через СМИ обратилась к своему сыну с просьбой вернуться домой, сообщает Skaties.lv.

"Ванечка, прошу, приди домой! Мама тебя ждет! Я тебя очень люблю,зайчик! Вернись домой!, - сказала женщина на камеру.