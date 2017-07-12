Происшествия |

Некий водитель, автомобиль которого недалеко от Даугавпилса пострадал при столкновении с лесным животным, выставил в социальной сети пост о последствиях аварии. Таким образом Олег Скоморохов решил предупредить остальных водителей о существующих опасностях на дорогах.

В результате аварии, произошедшей недалеко от Даугавпилса, животное погибло, машина основательно помята.

"9 июля в 9.20, Даугавпилс. Погулянка, встреча лося с машиной. Лось погиб на месте через 5 минут", - написал Олег в социальной сети Facebook..