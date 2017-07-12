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Государственная полиция сегодня организовала пресс-брифинг, в ходе которого информировала о деле пропавшего Ивана Берладина и ходе расследования смерти мальчика.

Как сообщил начальник Криминальной полиции Лиепаи Угис Ава, полиция будет оценивать ответственность матери, соседей, а также шофера автобуса.

Представитель полиции подчеркнул, что расследование находится сейчас в начальной стадии, поэтому будет оценена ответственность всех сторон.

Расследование будет проводиться в рамках уголовного процесса.

Ава подтвердил, что семья, в которой случилось несчастье, является многодетной - в ней кроме Вани растут еще 5 детей, а мама Ивана уже стала бабушкой.

Начальник Госполиции Интс Кюзис информировал, что будет проведено служебное расследование, чтобы выяснить, все ли работники полиции действовали соответственно, и, если будут констатированы какие-то нарушения, то нарушителей призовут к ответственности.

"Мы потеряли время. Потеряли время, пока пришли туда, где был он. Он жил один и умер один", — отметил Кюзис, комментируя смерть ребенка.

Как сообщалось, во вторник вечером тело пропавшего 10 дней назад в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина было найдено в лесу.

Тело мальчика было обнаружено 11 июля примерно в 19.00 в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.

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