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Государственная полиция сегодня организовала пресс-брифинг, в ходе которого информировала о ходе расследования дела о пропажи и смерти 5-летнего Ивана Берладина.

Как сообщил начальник Криминальной полиции Лиепаи Угис Ава, полиция будет оценивать ответственность матери, соседей, а также водителя автобуса.

Представитель полиции подчеркнул, что расследование находится сейчас в начальной стадии, поэтому будет оценена ответственность всех сторон.

Также будет решен вопрос о дальнейшей судьбе остальных детей этой семьи.

Ава подтвердил, что семья, в которой случилось несчастье, является многодетной - в ней кроме Вани растут еще 5 детей, а мама Ивана уже стала бабушкой.

Расследование будет проводиться в рамках уголовного процесса.

Уголовный процесс возбужден о преступлении против жизни человека, но в ходе расследования он может быть переквалифицирован, сообщил начальник Госполиции ИнтКюзис.

"Мы потеряли время. Потеряли время, пока пришли туда, где был он. Он жил один и умер один. Фактически он был брошенным ребенком. Он рос без присмотра, искал общество. Отсюда и его поездки на автобусах. Мы знаем, что он посещал различные христианские организации. Его жизнь превратилась в своего рода приключение. Да, он был очень самостоятельным, как его описывают друзья и знакомые. Он всегда все привык делать сам. Он даже играл сам с собой", - сказал Кюзис, добавив, что это стало известно только после пропажи ребенка, когда были опрошены сотни свидетелей, просмотрены многочасовые видеоматериалы.

Тело мальчика было найдено примерно в трех километрах от автобусной остановки, примерно в 300 метрах от дороги, в глубокой чаще. Ближайший населенный пункт находится примерно в 700 метрах от этого места.

Полиция считает, что мальчик пытался укрыться от грозы и забежал в лес, чтобы спрятаться от ливня.

Место нахождения ребенка было установлено с помощью составленного психологами Госполиции его портрета, благодаря которому количество возможных мест его нахождения сократилось до двух, в одном из которых и было обнаружено тело мальчика.

Причина смерти пока не называется, это станет известно после получения заключения судебно-медицинской экспертизы. "В ходе первичного осмотра тела ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. Точный ответ мы узнаем от судмедэкспертов. И это вопрос не одного дня", - указал Кузис.

Начальник Госполиции также указал, что будет проведено служебное расследование, чтобы выяснить, все ли работники полиции действовали соответственно, и, если будут констатированы какие-то нарушения, то нарушителей призовут к ответственности. Делается это и для того, чтобы выявить те риски, которые могут влиять на поиски и ход расследования, если подобная ситуация в Латвии снова повторится.

Начальник Госполиции выразил благодарность всем участвовавшим в поисках Ивана Берладина - добровольцам, полицейским, военнослужащим и земессаргам.

Как сообщалось, во вторник вечером тело пропавшего 10 дней назад в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина было найдено в лесу.

Тело мальчика было обнаружено 11 июля примерно в 19.00 в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.