Дело Вани Берладина: полиция оценит действия матери, соседей, водителя автобуса (9)
Государственная полиция сегодня организовала пресс-брифинг, в ходе которого информировала о ходе расследования дела о пропажи и смерти 5-летнего Ивана Берладина.
Как сообщил начальник Криминальной полиции Лиепаи Угис Ава, полиция будет оценивать ответственность матери, соседей, а также водителя автобуса.
Представитель полиции подчеркнул, что расследование находится сейчас в начальной стадии, поэтому будет оценена ответственность всех сторон.
Также будет решен вопрос о дальнейшей судьбе остальных детей этой семьи.
Ава подтвердил, что семья, в которой случилось несчастье, является многодетной - в ней кроме Вани растут еще 5 детей, а мама Ивана уже стала бабушкой.
Расследование будет проводиться в рамках уголовного процесса.
Уголовный процесс возбужден о преступлении против жизни человека, но в ходе расследования он может быть переквалифицирован, сообщил начальник Госполиции ИнтКюзис.
"Мы потеряли время. Потеряли время, пока пришли туда, где был он. Он жил один и умер один. Фактически он был брошенным ребенком. Он рос без присмотра, искал общество. Отсюда и его поездки на автобусах. Мы знаем, что он посещал различные христианские организации. Его жизнь превратилась в своего рода приключение. Да, он был очень самостоятельным, как его описывают друзья и знакомые. Он всегда все привык делать сам. Он даже играл сам с собой", - сказал Кюзис, добавив, что это стало известно только после пропажи ребенка, когда были опрошены сотни свидетелей, просмотрены многочасовые видеоматериалы.
Тело мальчика было найдено примерно в трех километрах от автобусной остановки, примерно в 300 метрах от дороги, в глубокой чаще. Ближайший населенный пункт находится примерно в 700 метрах от этого места.
Полиция считает, что мальчик пытался укрыться от грозы и забежал в лес, чтобы спрятаться от ливня.
Место нахождения ребенка было установлено с помощью составленного психологами Госполиции его портрета, благодаря которому количество возможных мест его нахождения сократилось до двух, в одном из которых и было обнаружено тело мальчика.
Причина смерти пока не называется, это станет известно после получения заключения судебно-медицинской экспертизы. "В ходе первичного осмотра тела ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. Точный ответ мы узнаем от судмедэкспертов. И это вопрос не одного дня", - указал Кузис.
Начальник Госполиции также указал, что будет проведено служебное расследование, чтобы выяснить, все ли работники полиции действовали соответственно, и, если будут констатированы какие-то нарушения, то нарушителей призовут к ответственности. Делается это и для того, чтобы выявить те риски, которые могут влиять на поиски и ход расследования, если подобная ситуация в Латвии снова повторится.
Начальник Госполиции выразил благодарность всем участвовавшим в поисках Ивана Берладина - добровольцам, полицейским, военнослужащим и земессаргам.
Как сообщалось, во вторник вечером тело пропавшего 10 дней назад в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина было найдено в лесу.
Тело мальчика было обнаружено 11 июля примерно в 19.00 в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.
По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.
В пять лет сложно ходить по лесу, тем более по густому. Может от кого убегал или его туда затащили?
Вообще странная судьба... столько всего произошло. Неблагополучная семья от которой убегал, перепутал маршруты автобусов, равнодушие водителей, соседей, жителей. ИОтправился по той дороге которая вела в лес а не туда где живут люди, холодный июль и дождь от которого он прятался в лесу, все вместе это привело к трагедии.
А так если бы не равнодушие, он бы щас был бы жив.
Больше всего настораживает водитель, который не куда не сообщал и почему то после 1 июля как выпустил Ваню в лесу, сразу же пошел в отпуск и полиция сказала только поэтому его допросили через 8 дней. Не верю что он не слышал что вся страна ищет мальчика. Колоть его надо.