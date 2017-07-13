Ссора в Даугавгриве: парень сжег мотороллер под окнами своей девушки
11 июля сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Даугавгриву, откуда встревоженные соседи сообщили об агрессивном юноше, который выбил одно из окон жилого дома.
Вскоре жильцы услышали похожий на взрыв звук и увидели, что во дворе горит мотороллер. В то же время на место вызвали и Государственную пожарно-спасательную службу.
На место прибыли сотрудники Рижской муниципальной и Государственной полиции. В подъезде указанного дома они встретили юношу, соответствующего описанию соседей.
Парень объяснил, что поссорился с подружкой и на эмоциях разбил окно. А потом еще решил сжечь мотороллер под окнами любимой.
Было принято решение молодого человека задержать и доставить в дежурную часть для выяснения обстоятельств. Во время обыска он вел себя спокойно, но вдруг начал убегать в сторону леса. Очень быстро его догнали и привели обратно.
Юношу передали Госполиции.